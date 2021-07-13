"Боруссия" отвергла предложение Абрамовича о трансфере за 175 млн евро

Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в twitter.

По его информации, немецкий клуб не намерен отпускать норвежца этим летом.

Английские СМИ ранее узнали, что российский владелец "Челси" Роман Абрамович выделил на покупку Холланд 175 млн евро. Дороже всю историю продавали только одного футболиста - бразильца Неймара, при котором французский ПСЖ заплатил в 2017 году "Барселоне" 222 млн евро.

В прошлом сезоне 20-летний Эрлинг Холланд сыграл за "Боруссию" 40 матчей, забил 40 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.