"Боруссия" Дортмунд - "Бавария": где и когда смотреть матч за Суперкубок Германии
Во вторник, 17 августа, дортмундская "Боруссия" сыграет против мюнхенской "Баварии" в матче за Суперкубок Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прошлом сезоне дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии, а мюнхенская "Бавария" победила в Бундеслиге, где дортмундцы заняли третье место.
Суперкубок Германии
17 августа
"Боруссия" Дортмунд - "Бавария"
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"
Начало в 21:30
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