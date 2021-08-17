"Боруссия" Дортмунд - "Бавария": где и когда смотреть матч за Суперкубок Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В прошлом сезоне дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии, а мюнхенская "Бавария" победила в Бундеслиге, где дортмундцы заняли третье место.



Суперкубок Германии



17 августа



"Боруссия" Дортмунд - "Бавария"



Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"



Начало в 21:30



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