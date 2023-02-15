"Боруссия Д" - "Челси": где смотреть игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между "Боруссией" и "Челси" начнется на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

На групповом раунде "Челси" финишировал первым в квартете E и опередил итальянский "Милан", австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".

Дортмундская "Боруссия" заняла второе место в группе G. Немцы уступили только английскому "Манчестер Сити" и опередили "Севилью" и датский "Копенгаген".

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Боруссия Д" (Германия) - "Челси" (Англия)

15 февраля

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo