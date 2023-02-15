"Боруссия Д" - "Челси": где смотреть игру 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 15 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграет против лондонского "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между "Боруссией" и "Челси" начнется на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
На групповом раунде "Челси" финишировал первым в квартете E и опередил итальянский "Милан", австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".
Дортмундская "Боруссия" заняла второе место в группе G. Немцы уступили только английскому "Манчестер Сити" и опередили "Севилью" и датский "Копенгаген".
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Боруссия Д" (Германия) - "Челси" (Англия)
15 февраля
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче 1/8 финала ЛЧ итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
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