Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров, передает телеграмм-канал "Авиаторщина".

"Вместе с Минтрансом мы пилотов должны готовить и сертифицировать как универсальных бойцов: они одновременно должны быть и пилотами, и техниками самолетов. И техника должна предусматривать возможность эксплуатации полевого ремонта", — заявил чиновник.

Речь идет о пилотах, прежде всего, региональной авиации, для которой должна быть создана принципиально новая система поддержки летной пригодности новых типов отечественных региональных самолетов.

Одновременно с работой по выводу на рынок самолета "Байкал" в базовой конфигурации, до 2023 года Минпромторг, по словам замминистра, запустил ряд работ, позволяющих в эксплуатации совершенствовать воздушное судно и фактически создавать для эксплуатанта конструктор, когда в зависимости от вида авиационных работ , авиакомпании могли бы вместе со своими пилотами быстро под рейс модернизировать самолет — трансформировать его под грузовую, грузопассажирскую, пассажирскую конфигурацию и, соответственно, обслужить всю эту историю.

"Фактически на новом уровне мы заходим в ту самую старую добрую советскую систему, когда в СССР эксплуатировалось более 4,5 тыс. воздушных судов. Это очень серьезный вызов – он не менее серьезный, чем программа ТС-21 и Superjet", – отметил Олег Бочаров.

Отметим, недавно "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Победа" обязала бортпроводников, кроме основной работы, также убирать в самолете и чинить поломки в салоне.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

У России существенные проблемы с безопасностью полетов. Она может оказаться в списке опасности рядом с Эритреей и Бутаном. Если до 14 сентября авиационные власти РФ не устранят проблему, то список будет официально обнародован, а напротив России установят красный флажок, свидетельствующий об опасности пассажирских полетов.

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