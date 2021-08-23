Борщ течет в моих венах, - Свитолина поделилась аппетитным фото в Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фотографией с украинского ресторана в Чикаго
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Свитолиной.
Сейчас Элина Свитолина находится в американском Чикаго, где вскоре начнет свое выступление на турнире серии WTA 250 26-летняя украинка воспользовалась случаем и посетила местный ресторан украинской кухни, где попробовала борщ.
"Борщ течет в моих венах", - написала под фото.
Фанаты в комментариях отметили, что Элина Свитолина выглядит прекрасно, а борщ очень аппетитно.
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
- 9 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
- Но 20 августа Элина Свитолина покинула топ-5 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.
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