Борщ течет в моих венах, - Свитолина поделилась аппетитным фото в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Свитолиной.

Сейчас Элина Свитолина находится в американском Чикаго, где вскоре начнет свое выступление на турнире серии WTA 250 26-летняя украинка воспользовалась случаем и посетила местный ресторан украинской кухни, где попробовала борщ.

"Борщ течет в моих венах", - написала под фото.



Фанаты в комментариях отметили, что Элина Свитолина выглядит прекрасно, а борщ очень аппетитно.