Борщ – наш: "Культура приготовления украинского борща" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, что требует немедленной охраны
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Как отметили в министерстве, этот вопрос был рассмотрен 1 июля на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Учитывая угрозу, МКИП обратился в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести поданную номинацию в Список срочной охраны ЮНЕСКО.
"Борщ – элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций", - отметили в МКИП.
Как добавил министр культуры Украины Александр Ткаченко, "битву за украинский борщ начали еще до войны".
"И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", - отметил Ткаченко.
Он также отметил, что украинцы с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами" и даже с нецивилизованными тоже, "чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское".
"Но помните и будьте уверены - как в войне за борщ, так и в этой войне мы победим", - подчеркнул Ткаченко.
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