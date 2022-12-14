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Борщ мясной. Рецепт приготовления
Сегодня мы предлагаем один из многих рецептов борща, по нашему выбору – самого вкусного. Насыщенный и густой борщ может быть настолько сытным, что иногда второе блюдо уже не нужно нести на стол. Но все это – личные привычки и вкусы каждого человека
Ингредиенты (ориентировано на 4 порции):
- 500 г мяса (250 телятины + 250 курятины)
- 300 г свеклы
- Одна луковица
- 200 г белокочанной капусты
- Корень петрушки (по вкусу)
- Две столовые ложки томатного пюре
- Одна морковь
- Одна столовая ложка сахара
- Одна столовая ложка уксуса
- Соль (по вкусу)
Как приготовить борщ?
- Варим в большой кастрюле традиционный мясной бульон, сначала закладываем телятину, после курятину, в конце заправляем бульон петрушкой, тимьяном, розмарином, лавровым листом и другими специями по вкусу.
- Бульон варим не менее трех часов, снимая шумовкой накипь
- Свеклу, петрушку, лук и морковь нарезаем соломкой
- Кладем овощи в суповую кастрюлю
- Добавляем томат-пюре, сахар, уксус и три столовых ложки бульона с жиром.
- Закрываем крышкой наши овощи и тушим двадцать минут
- Овощи время от времени перемешиваем, при необходимости добавляем еще немного бульона.
- Через двадцать минут добавляем нашинкованную капусту и варим еще примерно столько же времени.
- Далее овощи заливаем нашим мясным бульоном
- Закладываем в блюдо перец, лавровый лист, соль, добавляем одну столовую ложку уксуса.
- Варим все вместе до полной готовности овощей
- При подаче на стол в борщ добавляем сметану (по желанию).
Дополнительные изюминки к рецепту по вкусу и выбору ценителя:
- При варке борща в кастрюлю также можно добавлять нарезанный картофель и свежие помидоры.
- Для более насыщенного цвета борща можно сделать специальный настой из свеклы: одну свеклу нарезаем ломтиками, заливаем стаканом горячего бульона, добавляем одну чайную ложку уксуса и ставим на пятнадцать минут на слабый огонь, доводя до кипения. А затем настой процеживаем и вливаем в борщ перед подачей на стол
Приятного аппетита!
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