Борщ и мода: на Евровидении будет действовать бульвар Discover Ukraine

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет Укринформ .

"С 3 по 14 мая в Ливерпуле будет действовать украинский бульвар под названием Discover Ukraine, в рамках которого среди 20 шале будет шесть посвященных сугубо Украине. Три - по кухне и моде и один будет посвящен продвижению Украины", - сказала она.

Джапарова также рассказала, что в одном из шале Евгений Клопотенко будет готовить борщ с копчеными грушами и крымскотатарские чебуреки.

Кроме того, в Ливерпуле состоится ЕвроФестиваль, который представит 24 культурных проекта, 19 из них будут в коллаборации британских и украинских художников. Директор Украинского института Владимир Шейко подчеркнул, что важно, чтобы у украинских создателей была возможность демонстрировать трудности, которые сейчас проживает Украина. Среди проектов будет современная мультимедийная опера "Чернобыльдорф", работа украинской художницы Кати Бучацкой "Изюм – Ливерпуль" и рейв-вечеринка Rave Ukraine.

Заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко рассказала, что важно, чтобы на мероприятии звучало слово "война".

"Для нас очень важно присутствовать там, с одной стороны, и, с другой стороны, объяснять, почему это так происходит. Как было сказано, это впервые в истории, что Евровидение на территории другой страны от имени другой страны. Для нас было важно, и мы несколько раз подчеркивали это в переговорах, чтобы со сцены звучало слово "война". И мы счастливы, что нас услышали", - говорит она.