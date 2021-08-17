Боррель заявил о необходимости установления контактов с "Талибаном"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после специальной встречи министров иностранных дел Союза заявил, что блок продолжит эвакуацию граждан и подчеркнул необходимость установления связей с талибами, передает Европейская правда.



По словам чиновника, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, которые до сих пор остаются в стране, и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят вылететь из страны.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах - членах ЕС. Хочу поблагодарить Испанию за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для "воздушных мостов" и Францию - за военную поддержку безопасности на месте ", - сказал дипломат.

Вторым приоритетом Союза являются предотвращение масштабной волны миграции в направлении ЕС и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.

Третьим приоритетом ЕС Боррель назвал установление контактов с новой властью.



"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Потому что они там. " Талибан " выиграл войну, поэтому нам придется говорить с ними, вести диалог, когда это станет необходимо, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Этот диалог должен быть сосредоточен также на том, как предотвратить возвращение иностранных террористов, которые использовали Афганистан как платформу. Мы будем говорить с новой властью, такой, как она есть ", - сказал Хосеп Боррель.

Он добавил, что при этом ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности правами женщин.

Напомним, Великобритания и Канада заявили, что не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Премьер Британии Борис Джонсон также призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане

Позже президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что приложит усилия , чтобы РФ, Европа и США выработали единую позицию в ООН относительно захвата власти в Афганистане талибами

Президент США Джо Байден в обращении к нации заявил, что целью американцев в Афганистане было предотвращение терактов на территории собственной страны. Американский лидер также заявил, что США должны сфокусироваться на контртерроризме, а не на построении афганской нации.

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Отдельно в письменном заявлении Боррель заметил, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана будет зависеть от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.