Боррель заявил о необходимости установления контактов с "Талибаном"
17 августа глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что ЕС должен говорить с режимом исламистов в Кабуле
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после специальной встречи министров иностранных дел Союза заявил, что блок продолжит эвакуацию граждан и подчеркнул необходимость установления связей с талибами, передает Европейская правда.
По словам чиновника, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, которые до сих пор остаются в стране, и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят вылететь из страны.
"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах - членах ЕС. Хочу поблагодарить Испанию за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для "воздушных мостов" и Францию - за военную поддержку безопасности на месте ", - сказал дипломат.
Вторым приоритетом Союза являются предотвращение масштабной волны миграции в направлении ЕС и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.
Третьим приоритетом ЕС Боррель назвал установление контактов с новой властью.
"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Потому что они там. " Талибан " выиграл войну, поэтому нам придется говорить с ними, вести диалог, когда это станет необходимо, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Этот диалог должен быть сосредоточен также на том, как предотвратить возвращение иностранных террористов, которые использовали Афганистан как платформу. Мы будем говорить с новой властью, такой, как она есть ", - сказал Хосеп Боррель.
Он добавил, что при этом ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности правами женщин.Отдельно в письменном заявлении Боррель заметил, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана будет зависеть от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.
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