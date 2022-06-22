Об этом Боррель написал в Twitter.

"Надеемся на историческое решение о статусе кандидата в ЕС на Европейском совете позже на этой неделе", — заявил Боррель по итогам переговоров.

Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.

"ЕС будет продолжать оказывать твердую поддержку Украине столько, сколько нужно", — подчеркнул Боррель.

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

20 июня в эфире Эспрессо Жигимантас Павилионис, литовский дипломат, председатель комитета по международным делам сейма Литвы заметил по опыту Литвы, что, имея границу со страной, угрожающей уничтожением, нельзя быть обычным государством, нужно стать сильнейшим.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС", как никогда раньше.

13 июня заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова выразила мнение, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но выдвинут условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.

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