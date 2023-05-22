Об этом сообщает Europa Press .

По словам Борреля, подготовка украинских пилотов уже началась.

"Это первое, что нужно сделать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить Украину этими видами оружия", – сказал Боррель.

Он добавил, что поддерживает создание альянса по поставкам Украине боевых самолетов F-16 и выразил надежду, что они в скором времени прибудут в Киев.

"Это хорошая идея. Хорошо, что она выходит из G7 и что они наконец-то решили подготовить почву для того, чтобы обеспечить Украину нужными истребителями", - отметил Боррель.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net уточнил, что подготовка еще не началась.

Отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда обучение начнется, он отметил, что они стартуют в скором времени.

"Нет, но вот-вот", - сказал Игнат.