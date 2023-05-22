Боррель заявил, что украинские пилоты начали обучение на F-16, в Воздушных силах уточнили, что подготовка "вот-вот стартует"
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16
Об этом сообщает Europa Press .
По словам Борреля, подготовка украинских пилотов уже началась.
"Это первое, что нужно сделать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить Украину этими видами оружия", – сказал Боррель.
Он добавил, что поддерживает создание альянса по поставкам Украине боевых самолетов F-16 и выразил надежду, что они в скором времени прибудут в Киев.
"Это хорошая идея. Хорошо, что она выходит из G7 и что они наконец-то решили подготовить почву для того, чтобы обеспечить Украину нужными истребителями", - отметил Боррель.
В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net уточнил, что подготовка еще не началась.
Отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда обучение начнется, он отметил, что они стартуют в скором времени.
"Нет, но вот-вот", - сказал Игнат.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
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