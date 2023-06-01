Боррель заявил, что статус Приднестровья не помешает Молдове стать членом ЕС
Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в ЕС. В истории уже были случаи присоединения стран с нерешенными территориальными вопросами
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Движение Молдовы к ЕС не зависит от событий в Приднестровье", - сказал он по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.
Боррель напомнил, что Кипр смог присоединиться к ЕС, имея территориальные проблемы (остров разделен на Республику Кипр и непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра – ред.).
"Молдова тоже может это сделать", – добавил европейский дипломат, отметив, что для этого страна должна продолжать реформы.
- Президент Украины Владимир Зеленский также участвует в этом саммите.
- Ранее президент Майя Санду сказала, что Молдова может вступить в ЕС до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие войск РФ в регионе.
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