Боррель заявил, что ЕС обсудит военную помощь Украине 20 марта
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что договоренность о военной помощи Украине будет достигнута на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта
Об этом информирует пресс-служба ЕС .
"Время имеет важное значение: нам нужно доставить больше артиллерийских боеприпасов, и нам нужно побыстрее доставить", - говорится в заявлении.
Боррель подчеркнул, сделанные им три предложения должны обсуждаться на встрече 20 марта. Речь идет о необходимости налаживания передачи средств Европейского фонда мира большему количеству артбоеприпасов, в частности калибра 155 мм украинским воинам. Ускорение закупки этих снарядов для нужд государств-членов ЕС и долгосрочной поддержки Украины, а также инвестиции в быстрое наращивание производственных возможностей оборонной промышленности Европейского Союза.
Кроме того, верховный представитель ЕС заверил, что все эти направления взаимосвязаны и должны идти параллельно.
- Напомним, Европейский Союз 23 январяодобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
- По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
- 8 марта послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонда мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.
- 14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируется военная помощь Украине.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что стремящийся к безопасности Европейский Союз должен усилить санкции против России и принять новых членов.
- Европейская комиссия во вторник, 14 марта, утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии.
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