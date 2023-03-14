Боррель заявил, что ЕС обсудит военную помощь Украине 20 марта

Об этом информирует пресс-служба ЕС .

"Время имеет важное значение: нам нужно доставить больше артиллерийских боеприпасов, и нам нужно побыстрее доставить", - говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, сделанные им три предложения должны обсуждаться на встрече 20 марта. Речь идет о необходимости налаживания передачи средств Европейского фонда мира большему количеству артбоеприпасов, в частности калибра 155 мм украинским воинам. Ускорение закупки этих снарядов для нужд государств-членов ЕС и долгосрочной поддержки Украины, а также инвестиции в быстрое наращивание производственных возможностей оборонной промышленности Европейского Союза.

Кроме того, верховный представитель ЕС заверил, что все эти направления взаимосвязаны и должны идти параллельно.