Боррель заверил, что ЕС уже сегодня удастся договориться об эмбарго на российскую нефть.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что 30 мая страны ЕС согласуют вопрос об эмбарго на нефть из РФ
Об этом сообщает Reuters .
"Вчера днем состоялись переговоры и они продолжатся сегодня утром и в течение дня. Я думаю, сегодня днем мы сможем предложить главам стран-членов соглашение", - сказал Боррель.
Он выразил убеждение, что позиция Венгрии и Словакии, требующих для себя особых условий, не помешает принять решение об эмбарго.
"Нет, я так не думаю… В конце концов соглашение будет заключено", - убежден Боррель.
- 27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти, за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.
- 29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план постепенного отказа от поставок российской нефти.
- Правительства Европейского Союза 29 мая не смогли договориться по эмбарго на российскую нефть.
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