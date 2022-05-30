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Главная Экономика Боррель заверил, что ЕС уже сегодня удастся договориться об эмбарго на российскую нефть.

Боррель заверил, что ЕС уже сегодня удастся договориться об эмбарго на российскую нефть.

30 мая, 2022 понедельник
10:26
Экономика Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что 30 мая страны ЕС согласуют вопрос об эмбарго на нефть из РФ

Об этом сообщает Reuters .

"Вчера днем состоялись переговоры и они продолжатся сегодня утром и в течение дня. Я думаю, сегодня днем мы сможем предложить главам стран-членов соглашение", - сказал Боррель.

Он выразил убеждение, что позиция Венгрии и Словакии, требующих для себя особых условий, не помешает принять решение об эмбарго.

"Нет, я так не думаю… В конце концов соглашение будет заключено", - убежден Боррель.

  • 27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти, за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.
  • 29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план постепенного отказа от поставок российской нефти.
  • Правительства Европейского Союза 29 мая не смогли договориться по эмбарго на российскую нефть.

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Мир
ЕС
санкции
Евросоюз
Венгрия
война с Россией
эмбарго
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