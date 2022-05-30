Боррель заверил, что ЕС уже сегодня удастся договориться об эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters .

"Вчера днем состоялись переговоры и они продолжатся сегодня утром и в течение дня. Я думаю, сегодня днем мы сможем предложить главам стран-членов соглашение", - сказал Боррель.

Он выразил убеждение, что позиция Венгрии и Словакии, требующих для себя особых условий, не помешает принять решение об эмбарго.

"Нет, я так не думаю… В конце концов соглашение будет заключено", - убежден Боррель.

27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти, за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.

29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план постепенного отказа от поставок российской нефти.

Правительства Европейского Союза 29 мая не смогли договориться по эмбарго на российскую нефть.

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