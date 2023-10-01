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Главная Война с Россией Боррель: военная помощь Украине от Европейского Союза достигла €25 млрд

Боррель: военная помощь Украине от Европейского Союза достигла €25 млрд

1 октября, 2023 воскресенье
21:21
Война с Россией Жозеп Боррель

Поддержка Украины от Европейского Союза в сфере обороны составила €25 млрд, а общая сумма помощи, включая военную, гражданскую и гуманитарную, составляет €85 млрд

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Суспильное".

"Мы знаем, как это важно. И я заверил министра (Умерова, - ред.), что мы работаем ради мира, но в то же время мы продолжим поддержку", - сказал Боррель.

Он также прокомментировал свою встречу с министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, он, в частности, поздравил Умерова с назначением на должность. Политики также обменялись информацией, обсудили ситуацию на поле боя – с военной точки зрения по поддержке ЕС украинской армии.

"Это была встреча для того, чтобы определить приоритеты с министром обороны, сказать ему, показать ему, что мы делаем, что мы могли бы делать больше. А также чтобы понять причину, почему в некоторых случаях наша поддержка не воспринимается столь важной, какой она есть", - добавил Боррель.

  • В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Киев, где вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по чествованию защитников.
Украина
ЕС
Жозеп Боррель
помощь Украине
Мир про Украину
Рустем Умеров
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