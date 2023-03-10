Об этом сообщили в Euractiv.

"С точки зрения санкций остается сделать немногое, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку", - сказал Жозеп Боррель журналистам Euractiv в Стокгольме после встречи министров обороны ЕС.

Авторы утверждали, что за последний год ЕС одобрил 10 раундов санкций против Москвы, имеющих целью усложнить финансирование войны и лишить РФ технического оборудования и запчастей для оружия, которое будет использовано в боевых действиях против Украины.

"Но действительно, через год после вторжения мы подходим к концу этой лестницы", - признал чиновник, когда его спросили о следующих потенциальных шагах, которые блок может предпринять в ответ на вторжение России в Украину.

"Ответ всегда один - продолжать поддерживать Украину. Украине нужны большие деньги, чтобы поддерживать работу механизма, у государства, находящегося в состоянии войны, много финансовых потребностей - это потребует больших усилий с нашей стороны - поэтому санкции и военная поддержка - это еще не все ", – резюмировал он.