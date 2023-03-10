Боррель: вариантов новых санкций для РФ осталось немного, Украине нужна другая поддержка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утвердил, что ЕС почти исчерпал варианты новых санкций против РФ, и нужно сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины
Об этом сообщили в Euractiv.
"С точки зрения санкций остается сделать немногое, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку", - сказал Жозеп Боррель журналистам Euractiv в Стокгольме после встречи министров обороны ЕС.
Авторы утверждали, что за последний год ЕС одобрил 10 раундов санкций против Москвы, имеющих целью усложнить финансирование войны и лишить РФ технического оборудования и запчастей для оружия, которое будет использовано в боевых действиях против Украины.
"Но действительно, через год после вторжения мы подходим к концу этой лестницы", - признал чиновник, когда его спросили о следующих потенциальных шагах, которые блок может предпринять в ответ на вторжение России в Украину.
"Ответ всегда один - продолжать поддерживать Украину. Украине нужны большие деньги, чтобы поддерживать работу механизма, у государства, находящегося в состоянии войны, много финансовых потребностей - это потребует больших усилий с нашей стороны - поэтому санкции и военная поддержка - это еще не все ", – резюмировал он.
- Напомним, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель ранее заявил , что министры обороны согласовали предоставление €1 миллиарда на компенсацию немедленной военной помощи Украине и о подготовке более 11 тыс. военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.02
Покупка 38.02Продажа 38.86
-
EUR
Покупка 39.83Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное