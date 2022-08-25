Боррель: В Европе должны быть готовы платить свою цену за общую свободу и безопасность

Об этом он написал в своем блоге 24 августа.

"Сегодня, в День Независимости Украины и через шесть месяцев после начала российской атаки, лучшее послание, которое мы можем сделать как ЕС, - это то, что мы будем продолжать стоять рядом с Украиной. Да, следующие недели и месяцы будут очень сложными. Прежде всего - для украинцев, которые платят своими жизнями, но также и для других европейцев. Мы не можем снизить собственные обязательства или уменьшить нашу решимость, даже если цены растут", - отметил Боррель.

Он считает, что ставкой является будущее демократии, а также более широкие принципы европейской и действительно глобальной безопасности.

"Мы должны быть готовы платить эту цену: цену за нашу общую свободу и нашу общую безопасность", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель заметил, что шесть месяцев назад РФ начала жестокую, неспровоцированную и ничем не оправданную полномасштабную агрессию против Украины, а эта атака стала одновременно огромным преступлением и огромным просчетом.

"Президент Путин думал, что правительство Украины скоро уйдет, и что ее президент сбежит. Режим России также считал, что ЕС будет разделенным и не сможет дать мощный ответ. Но украинцы стали в защиту своей страны и своего суверенитета, демонстрируя массовую храбрость в борьбе" против агрессора", - пишет он в блоге.

В то же время ЕС и его партнеры, говорит Боррель, показали беспрецедентное единство и решительность в поддержке Украины во всех измерениях, согласно правовым положениям Хартии ООН.

"В более длительной перспективе также возникает вопрос, каким образом мы можем не только завершить эту войну, но предотвратить возникновение другой уже через несколько месяцев или лет с этого момента. Это включает важные вопросы вокруг того, как предоставить Украине способность защитить себя, как и вопрос по гарантиям безопасности", - добавил он.

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