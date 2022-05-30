Боррель уверен, что ЕС примет шестой пакет санкций на саммите лидеров, Мишель заявил, что "время для этого пришло сейчас"

Об этом сообщает ЕН и Укринформ .

"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение" , – сказал Боррель.

На вопрос о том, поддержит ли соглашение премьер-министр Венгрии Орбан, Боррель сказал: "Я уверен".

Мишель считает, что новый пакет санкций следует утвердить именно сейчас.

"Для нас важно принять решение. Время для этого наступило сейчас. Убежден, что мы способны принять решение вместе и высказать объединенную позицию по этой важной теме", - сказал президент Евросовета.

Он признал, что достижение консенсуса вокруг эмбарго на поставку российской нефти будет непростым решением.

"Мы добились прогресса в течение нескольких прошлых часов по этой теме, и я надеюсь, сможем принять решение по такому важному вопросу", - подчеркнул Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой пакет санкций против России не будет согласован .

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условия , при которых поддержит эмбарго ЕС на поставку нефти из России.