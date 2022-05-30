English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Боррель уверен, что ЕС примет шестой пакет санкций на саммите лидеров, Мишель заявил, что "время для этого пришло сейчас"

Боррель уверен, что ЕС примет шестой пакет санкций на саммите лидеров, Мишель заявил, что "время для этого пришло сейчас"

30 мая, 2022 понедельник
19:27
Экономика

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразили надежду, что на саммите лидеров Евросоюза будет согласован новый пакет санкций против России

Об этом сообщает ЕН и Укринформ .

"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение" , – сказал Боррель.

На вопрос о том, поддержит ли соглашение премьер-министр Венгрии Орбан, Боррель сказал: "Я уверен".

Мишель считает, что новый пакет санкций следует утвердить именно сейчас.

"Для нас важно принять решение. Время для этого наступило сейчас. Убежден, что мы способны принять решение вместе и высказать объединенную позицию по этой важной теме", - сказал президент Евросовета.

Он признал, что достижение консенсуса вокруг эмбарго на поставку российской нефти будет непростым решением.

"Мы добились прогресса в течение нескольких прошлых часов по этой теме, и я надеюсь, сможем принять решение по такому важному вопросу", - подчеркнул Мишель.

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой пакет санкций против России не будет согласован .
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условия , при которых поддержит эмбарго ЕС на поставку нефти из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Жозеп Боррель
Шарль Мишель
Читайте также:
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
31 мая, 2022 вторник
Джошуа согласился на главное требование Усика по бою-реваншу
Олаф Шольц
31 мая, 2022 вторник
Санкции против РФ будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц
1 июня, 2022 среда
Турция планирует изменить международное название страны: обратилась к ООН
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.2
    Покупка 34.2
    Продажа 35.4
  • EUR
    Покупка 36.22
    Продажа 37.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
1 июня
20:09
Россияне "градами" обстреляли Очаков
19:58
Польша станет инфраструктурным хабом для экспорта зерна из Украины, - Моравецкий
19:41
Раненых украинских военнослужащих переправят в Баварию на лечение, - Zeit
19:34
Венгрия снова блокирует принятие санкций ЕС. Требует исключить из них лидера РПЦ Кирилла
19:34
Египет запретил продажу пшеницы до конца августа 2022 года, - Reuters
19:30
Анонс
Шотландия – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022
19:27
Михаил Подоляк
Продолжение войны: до осени-зимы все будет развиваться очень парадоксально
19:02
На фото последствия обстрела Николаева
В Николаеве раздались взрывы
18:58
Хочется получить путевку на ЧМ не только для себя, но и для всей Украины, - Малиновский
18:53
Враг установил контроль над восточной частью Северодонецка и штурмует Камышеваху, - Генштаб ВСУ
18:51
В "Европейской Солидарности" советуют "глашатаям раскола" честно исследовать причинно-следственные связи российского вторжения и не нарушать принцип единства
18:41
Энтони Блинкен
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
18:40
Эксклюзив
Радиус действия оружия, которое поступает Украине, будет значительно шире: мы будем доставать врага в его логове, - эксперт по безопасности Варченко
18:23
Украинцы смогут посмотреть чемпионский поединок Камбосос - Хейни в категории Ломаченко
18:23
Эксклюзив
Российская пропаганда убедила европейцев, что НАТО и ЕС унижают Россию еще с 1991 года, - дипломат Мингарелли
18:20
В США впервые признали, что совершают "наступательные" кибератаки в поддержку Украины
18:00
Резников после разговора с главой Пентагона Остином анонсировал "новую порцию хороших новостей"
17:59
Шотландия – Украина: матч отбора ЧМ-2022 посетят 50 тыс. фанатов
17:54
Главарь террористической "ДНР" Пушилин ранен, - советник главы МВД Андрусив
17:44
Каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами, - олимпийская медалистка Саладуха
17:35
Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на эмбарго, - AP
17:16
Эксклюзив
Российские средства дезинформации чрезвычайно эффективны: европейцы думают, что Оранжевую революцию инспирировали США, - дипломат Мингарелли
17:14
В Украине заработала упрощенная процедура усыновления детей. Документы можно подать через Дию
17:01
Дом Санта Клауса в Финляндии станет бомбоубежищем в случае войны, - Reuters
16:52
Александр Дворников
Чиновники США предполагают, что генерал Дворников уже не руководит армией России в Украине, - NYT
16:45
Интервью
Из-за своих действий в Украине Россия представляет угрозу для всей Европы, — посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг
16:45
Поль Погба
МЮ лишился своего самого дорогого футболиста
16:40
Эксклюзив
Украине нужно поскорее имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС, - дипломат Мингарелли
16:39
За владение оружием высказались 78% опрошенных в Дии украинцев
16:37
Эксклюзив
Контратака ВСУ в Херсонской области имеет перспективу быстрого перехода к контрнаступлению, - Згурец
16:25
В поездах Интерсити+ снова заработал детский кинотеатр
16:15
Такого не было со времен Второй мировой войны: в Украине ежедневно погибают 2 ребенка и 4 получают ранения, - ЮНИСЕФ
16:13
Турция начала военную операцию в двух городах Сирии, - Reuters
16:01
Шотландия – Украина: букмекеры назвали фаворита матча плей-офф отбора ЧМ-2022
15:57
"По**й! Сровняли с землей... и укропов и мирных, всех подряд": оккупант об уничтожении села, которое его подразделение не смогло захватить
15:53
Эксклюзив
Путину нужна политическая картинка, что они оккупировали Луганщину, - офицер областной ТрО Шакун
15:50
Грузия получила новую партию Javelin из США
15:49
Эксклюзив
Под прикрытием эвакуационных очередей на Запорожье враг перебрасывает оружие на другие участки фронта, - глава Запорожской ОВА
15:23
На Запорожье оккупанты выказали свои позиции, вытоптав бранное слово в поле рядом с блиндажом
15:19
Гарет Бэйл
Пятикратный победитель ЛЧ простился с мадридским "Реалом"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV