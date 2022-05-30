Боррель уверен, что ЕС примет шестой пакет санкций на саммите лидеров, Мишель заявил, что "время для этого пришло сейчас"
Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразили надежду, что на саммите лидеров Евросоюза будет согласован новый пакет санкций против России
Об этом сообщает ЕН и Укринформ .
"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение" , – сказал Боррель.
На вопрос о том, поддержит ли соглашение премьер-министр Венгрии Орбан, Боррель сказал: "Я уверен".
Мишель считает, что новый пакет санкций следует утвердить именно сейчас.
"Для нас важно принять решение. Время для этого наступило сейчас. Убежден, что мы способны принять решение вместе и высказать объединенную позицию по этой важной теме", - сказал президент Евросовета.
Он признал, что достижение консенсуса вокруг эмбарго на поставку российской нефти будет непростым решением.
"Мы добились прогресса в течение нескольких прошлых часов по этой теме, и я надеюсь, сможем принять решение по такому важному вопросу", - подчеркнул Мишель.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой пакет санкций против России не будет согласован .
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условия , при которых поддержит эмбарго ЕС на поставку нефти из России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное