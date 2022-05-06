Боррель снова соберет глав МИД Евросоюза, если нефтяное эмбарго для России не согласуют в ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил, что верит в достижение "общего решения, поскольку не все страны находятся в одинаковой ситуации", и добавил, что договоренность должна быть согласована быстро.

Отвечая на вопрос о возможном эмбарго на российский газ, Боррель сказал, что "газ назначен не завтра, а послезавтра"

Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.