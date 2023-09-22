Боррель сказал, станет ли конфликт с другими странами по поводу зерна препятствием для вступления Украины в ЕС
Конфликт Украины с соседними государствами по поводу зерна не станет препятствием на пути в Евросоюз. В то же время, страна должна преодолеть вызовы, связанные с войной с РФ
Об этом он сказал в интервью The Guardian .
На вопрос, являются ли споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной относительно экспорта зерна предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС, Боррель ответил: "Все знают, это будет трудно, потому что Украина, прежде всего, воюет и буквально уничтожается. Во-вторых, ей пришлось провести много реформ еще до войны. И в-третьих, сейчас Украина, являясь членом Европейского Союза, будет единственной страной, которая будет чистым бенефициаром".
Он отметил, что и блоку, и Украине придется пройти длительный процесс реформ.
Что известно о запрете на импорт зерна
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
Украина подала иск в ВОТ на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.
Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.
В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .
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