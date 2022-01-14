Боррель: Россия планирует нас разъединить, но ЕС и США не станут играть в политические игры

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза во французском Бресте.



"Главным вопросом является текущая ситуация, которую создала Россия, когда изложила два предложения по соглашениям с США и НАТО... Мы обсудим, какую роль в этом играет Европа… Могу вас заверить, что координация с США была великолепной. Россия хочет разъединить нас, но мы и Соединенные Штаты не хотим играть и не играем в эти игры. Они (США, - ред.) заверили, что ничего не будет происходить без нас и что ничего, что касается Украины, не будет обсуждаться без Украины", - сказал Боррель.



Верховный представитель ЕС отметил, что Россия определенным образом ответила на столь твердую позицию Запада.



"Они уже ответили определенным образом, но с самого начала было очевидно, что предложения России неприемлемы. Не надо быть гением дипломатии, чтобы понять, что российские предложения вряд ли будут приемлемыми для западного мира", - отметил он.

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что НАТО и союзники никогда не пойдут на ультиматумы Российской Федерации.

Заместитель министра обороны РФ заявил, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.