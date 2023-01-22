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Боррель: решение о поставках танков Украине не приняли в основном из-за нежелания Германии

22 января, 2023 воскресенье
12:32
война с Россией

Верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что союзники не приняли политическое решение о передаче Украине современных танков Leopard 2 преимущественно из-за позиции Германии

Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью ElDiario.

"Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если это не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление", - отметил верховный представитель Еврокомиссии.

Жозеп Боррель выразил мнение, что война в Украине находится в состоянии застоя, и на этом фоне масштабируются дискуссии о передаче украинским защитникам танков.

"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о идущей сегодня танках и которая понемногу слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого оружия", - сказал он.

Также верховный представитель Еврокомиссии отметил свою поддержку передачи Киеву танков западного образца - иначе, по его убеждению, война продолжится.

  • Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
  • Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
  • Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.
  • Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину, он также заявил , что ФРГ не будет тратить попусту время и в дальнейшем будет обсуждать с союзниками вопросы относительно танков Leopard 2 для ВСУ.

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Мир
Еврокомиссия
Германия
Жозеп Боррель
помощь Украине
оружие для Украины
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