Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью ElDiario.

"Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если это не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление", - отметил верховный представитель Еврокомиссии.

Жозеп Боррель выразил мнение, что война в Украине находится в состоянии застоя, и на этом фоне масштабируются дискуссии о передаче украинским защитникам танков.

"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о идущей сегодня танках и которая понемногу слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого оружия", - сказал он.

Также верховный представитель Еврокомиссии отметил свою поддержку передачи Киеву танков западного образца - иначе, по его убеждению, война продолжится.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину, он также заявил , что ФРГ не будет тратить попусту время и в дальнейшем будет обсуждать с союзниками вопросы относительно танков Leopard 2 для ВСУ.

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