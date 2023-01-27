Боррель призвал Южную Африку оказать влияние на Россию для прекращения войны в Украине

Об этом сообщает Reuters.

"ЕС не просит Южную Африку выбирать сторону, а просто просит страны мира поддерживать Устав ООН", - сказал Боррель, выступая на совместном брифинге с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор.

По его словам, война РФ в Украине – это не только европейская война, "это происходит на европейской земле, но влияет на весь мир".

Пандор в свою очередь отметил, что решения текущих проблем состоят в многосторонности и что каждый должен стремиться найти общий язык.

"Не только Южная Африка и другие африканские страны должны играть определенную роль в поиске мира. Все мы должны стремиться к достижению согласованного результата, чтобы решить проблемы всех привлеченных сторон", - сказал он.

24 января СМИ сообщили, что военно-морские силы Южно-Африканской Республики, Китая и России в феврале проведут совместные учения . Первые учения с российскими и китайскими военно-морскими силами ЮАР провела в ноябре 2019 года в Кейптауне.

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