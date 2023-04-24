Боррель призвал представителей Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем предлагать перемирие
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что прежде чем озвучивать мирные предложения, стоит посетить Украину, чтобы воочию увидеть последствия агрессии
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, пишет Укринформ.
Он напомнил, что недееспособные предложения о перемирии ранее выдвигали Китай и Бразилия.
"Любой такой миротворец должен получить очень четкое воображение, что происходит, что есть агрессор, который нарушил международную Хартию и ворвался в другую страну, и есть жертва этой агрессии", - пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву агрессии, поэтому перед тем как предлагать перемирие, стоит увидеть ситуацию "глазами тех, кто каждый день находится под бомбами".
"Мы не можем принять этот подход когда кто-то говорит – одна сторона не хочет остановиться, но и другая – тоже. Нет. Вы не можете ставить на тот же уровень агрессора и подвергающегося агрессии. Именно поэтому мы поддерживаем Украину, включая поставки танков, средств противовоздушной обороны, и даже истребителей. Да, некоторые из стран-членов предоставляют также авиационные возможности", - сказал Боррель.
Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для самозащиты, поскольку РФ продолжает агрессию против нашей страны.
"Это не то, что Россия не хочет остановиться, и Украина тоже не хочет. Нет. Все это не может быть так представлено. Россия не хочет остановить вторжение, а Украина вынуждена продолжать защищаться. Это – верный путь, чтобы объяснить, что именно там происходит", - говорит дипломат
Он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину до наступления "справедливого мира".
- В понедельник, 24 апреля, накануне Совбеза ООН все 27 послов ЕС выступили с общим заявлением, в котором осудили войну РФ в Украине и ее несоблюдение Устава ООН.
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