Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, пишет Укринформ.

Он напомнил, что недееспособные предложения о перемирии ранее выдвигали Китай и Бразилия.

"Любой такой миротворец должен получить очень четкое воображение, что происходит, что есть агрессор, который нарушил международную Хартию и ворвался в другую страну, и есть жертва этой агрессии", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву агрессии, поэтому перед тем как предлагать перемирие, стоит увидеть ситуацию "глазами тех, кто каждый день находится под бомбами".

"Мы не можем принять этот подход когда кто-то говорит – одна сторона не хочет остановиться, но и другая – тоже. Нет. Вы не можете ставить на тот же уровень агрессора и подвергающегося агрессии. Именно поэтому мы поддерживаем Украину, включая поставки танков, средств противовоздушной обороны, и даже истребителей. Да, некоторые из стран-членов предоставляют также авиационные возможности", - сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для самозащиты, поскольку РФ продолжает агрессию против нашей страны.

"Это не то, что Россия не хочет остановиться, и Украина тоже не хочет. Нет. Все это не может быть так представлено. Россия не хочет остановить вторжение, а Украина вынуждена продолжать защищаться. Это – верный путь, чтобы объяснить, что именно там происходит", - говорит дипломат

Он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину до наступления "справедливого мира".