Боррель призвал поддержать Украину милитарно
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия не предпринимает никаких усилий в направлении мира
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины и генеральным секретарем НАТО
"ЕС и НАТО стоят бок о бок с Украиной не только осуждая враждебные действия российской агрессии, но и работая вместе, чтобы предоставить Украине то, что она нуждается в своей самозащите. Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украине в ее территориальной целостности, а также право на самозащиту. Наши выводы еще сильнее и радикальнее. Важно сделать все для того, чтобы доминировало верховенство права над верховенством силы", - подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС также добавил, что Россия не предпринимает никаких усилий в направлении мира.
"Мы столько призываем Путина к миру. Украина нуждается в любой помощи, которую мы можем оказать, начиная от вооружения, амуниции. Мы ищем способы, чтобы ускорить поставки от союзников в Украину. Мы внедряем учебные инициативы, мы стараемся научить более 30 тыс.". военных до конца года. Нам необходимо нарастить усилия и поддержать Украину милитарно", – отметил Боррель.
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