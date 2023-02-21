Боррель призвал поддержать Украину милитарно

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины и генеральным секретарем НАТО

"ЕС и НАТО стоят бок о бок с Украиной не только осуждая враждебные действия российской агрессии, но и работая вместе, чтобы предоставить Украине то, что она нуждается в своей самозащите. Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украине в ее территориальной целостности, а также право на самозащиту. Наши выводы еще сильнее и радикальнее. Важно сделать все для того, чтобы доминировало верховенство права над верховенством силы", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС также добавил, что Россия не предпринимает никаких усилий в направлении мира.

"Мы столько призываем Путина к миру. Украина нуждается в любой помощи, которую мы можем оказать, начиная от вооружения, амуниции. Мы ищем способы, чтобы ускорить поставки от союзников в Украину. Мы внедряем учебные инициативы, мы стараемся научить более 30 тыс.". военных до конца года. Нам необходимо нарастить усилия и поддержать Украину милитарно", – отметил Боррель.