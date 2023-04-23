Об этом пишет издание DW , ссылаясь на комментарий Борреля для французской газеты Journal du Dimanche.

Дипломат подчеркнул, что Тайвань важен для Евросоюза в экономическом, коммерческом и технологическом отношениях.

"Поэтому я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать благосклонность Европы к свободе судоходства в этом крайне важном регионе", - подчеркнул Боррель.