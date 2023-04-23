Боррель призвал отправить в Тайвань европейские ВМС для обеспечения свободы судоходства
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что европейские ВМС должны патрулировать Тайваньский пролив для свободы судоходства, ведь это экономически важный для ЕС регион
Об этом пишет издание DW , ссылаясь на комментарий Борреля для французской газеты Journal du Dimanche.
Дипломат подчеркнул, что Тайвань важен для Евросоюза в экономическом, коммерческом и технологическом отношениях.
"Поэтому я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать благосклонность Европы к свободе судоходства в этом крайне важном регионе", - подчеркнул Боррель.
- В министерстве иностранных дел Китаязаявили , что обе стороны Тайваньского залива принадлежат их стране.
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