Боррель призвал отказаться от принципа единодушия при принятии решений ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо частично отказаться от принципа единодушия и принимать решение большинством голосов
Об этом Боррель написал в блоге на сайте дипломатии ЕС .
"Во время, когда мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить усилия для реформирования процесса принятия решений. Это означает сокращение сферы действия правила единодушия во внешней политике и других областях, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов", - написал Боррель.
По его словам, нынешний принцип приводит к промедлению с принятием судьбоносных решений.
"В конце мая мы достигли договоренности по шестому пакету санкций против России. Но нам понадобился на это месяц", - напомнил Боррель.
По его мнению, если страны ЕС будут знать, что решения принимаются большинством голосов, у них будет стимул вести переговоры и искать консенсус.
"Чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходит чаще, чем в прошлом", - подытожил Боррель.
- Шестой пакет санкций ЕС против России был одобрен после длительного обсуждения только 3 июня, в него вошли отключение от SWIFT трех российских банков и частичное нефтяное эмбарго.
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