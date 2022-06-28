Об этом Боррель написал в блоге на сайте дипломатии ЕС .

"Во время, когда мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить усилия для реформирования процесса принятия решений. Это означает сокращение сферы действия правила единодушия во внешней политике и других областях, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов", - написал Боррель.

По его словам, нынешний принцип приводит к промедлению с принятием судьбоносных решений.

"В конце мая мы достигли договоренности по шестому пакету санкций против России. Но нам понадобился на это месяц", - напомнил Боррель.

По его мнению, если страны ЕС будут знать, что решения принимаются большинством голосов, у них будет стимул вести переговоры и искать консенсус.

"Чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходит чаще, чем в прошлом", - подытожил Боррель.