Боррель призвал Китай поддержать украинскую формулу мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И.

Боррель попросил Китай "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну" и призвал не поддерживать страну-агрессора.

"До сих пор - и я спасибо за это - никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас очень важный вопрос", - отметил глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул, что война между Россией и Украиной должна закончиться. А для этого должны начаться мирные переговоры.

"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах – это украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", - подчеркнул Боррель.

Также глава дипломатии ЕС добавил, что призвал Китай поспособствовать возобновлению зернового соглашения, которое позволило бы экспортировать украинское зерно через Черное море.