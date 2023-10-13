Боррель призвал Китай поддержать украинскую формулу мира
Боррель призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну с Украиной, и также попросил помочь возобновить зерновое соглашение между Украиной и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И.
Боррель попросил Китай "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну" и призвал не поддерживать страну-агрессора.
"До сих пор - и я спасибо за это - никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас очень важный вопрос", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он подчеркнул, что война между Россией и Украиной должна закончиться. А для этого должны начаться мирные переговоры.
"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах – это украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", - подчеркнул Боррель.
Также глава дипломатии ЕС добавил, что призвал Китай поспособствовать возобновлению зернового соглашения, которое позволило бы экспортировать украинское зерно через Черное море.
- Жозеп Боррель приехал в Китай после нескольких предварительных отмен запланированного визита. Впервые глава европейской дипломатии должен был прибыть в апреле, однако должен был отменить поездку из-за положительного результата теста на COVID-19.
- Второй раз Боррель планировал посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение России в Украину. Но Китай упразднил визит.
- В августе министр иностранных дел Китая Ван пригласил Борреля посетить КНР осенью.
- 12 октября Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Китай, чтобы обсудить отношения между ЕС и Пекином.
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