Боррель призвал к ограничению закупок индийского топлива по российской нефти, - FT
Страны ЕС должны ввести санкции по продаже Индией переработанной российской нефти, считает представитель европейской дипломатии
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.
В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, от которой западные страны отказались из-за введенных санкций против России. Доступ к дешевой нефти из РФ увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов – это позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу.
"Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это обход санкций, и государства-члены должны принимать меры", - сказал Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.
До вторжения России в Украину Индия экспортировала в Европу в среднем 154 тысяч баррелей в сутки дизельного и горючего для реактивных двигателей. Однако этот показатель увеличился до 200 тысяч баррелей в сутки, после того как ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля этого года.
"То, что Индия покупает российскую нефть – это нормально... Но если они используют это, чтобы быть центром переработки российской нефти и продажи нам таких продуктов, мы должны действовать", - сказал Боррель.
Любой механизм, чтобы остановить поток российской нефти, должен быть реализован национальными властями, сказал Боррель, предполагая, что ЕС может нацелиться на покупателей очищенного индийского топлива, которое, по их мнению, получено из российской нефти.
- Мировые цены на нефть начали падать после четырех недель роста. Это связано с обеспокоенностью спроса на топливо в Соединенных Штатах и Китае.
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