Боррель призвал использовать замороженные валютные резервы РФ для восстановления Украины

Об этом сообщает Financial Times .

По его словам, страны ЕС должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных активов российского центробанка для восстановления Украины после войны.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Афганистана. В феврале 2022 года миллиарды долларов были изъяты для гуманитарной помощи афганскому народу.

"Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - отметил Боррель.

5 апреля США заблокировали России возможность использовать более $600 млн. валютных резервов в американских банках для выплат по суверенному долгу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb