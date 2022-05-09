Боррель призвал использовать замороженные валютные резервы РФ для восстановления Украины
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал изъять замороженные валютные резервы России для восстановления Украины
Об этом сообщает Financial Times .
По его словам, страны ЕС должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных активов российского центробанка для восстановления Украины после войны.
"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал Боррель.
В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Афганистана. В феврале 2022 года миллиарды долларов были изъяты для гуманитарной помощи афганскому народу.
"Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - отметил Боррель.
- 5 апреля США заблокировали России возможность использовать более $600 млн. валютных резервов в американских банках для выплат по суверенному долгу.
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