Боррель призвал Иран прекратить поставлять оружие России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время встречи с иранским главой МИД Хоссейном Амир-Абдуллахианом призвал Тегеран прекратить военную поддержку Москвы
Об этом он написал в твиттере .
Боррель на встрече подчеркнул, что Иран должен немедленно прекратить военную поддержку РФ и остановить внутренние репрессии у себя в стране.
"Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - написал Боррель.
- 17 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по Украине террором и попыткой лишить мирных жителей, медиков и экстренные службы воды, электричества и отопления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное