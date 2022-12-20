Боррель призвал Иран прекратить поставлять оружие России

Об этом он написал в твиттере .

Боррель на встрече подчеркнул, что Иран должен немедленно прекратить военную поддержку РФ и остановить внутренние репрессии у себя в стране.

"Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - написал Боррель.

17 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по Украине террором и попыткой лишить мирных жителей, медиков и экстренные службы воды, электричества и отопления.