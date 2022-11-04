Боррель призвал Иран остановить поставки вооружения России

Об этом сообщает Spiegel .

Во время встречи министров иностранных дел G7 в Мюнстере Боррель обратился к представителям Ирана с призывом отменить поставку оружия России.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию", - сказал Боррель.

Иран отрицает факт продолжения предоставления вооружения Москве.

"Но украинцы предоставили доказательства использования беспилотников", – ответил глава европейской дипломатии.

Напомним, Дмитрий Кулеба предупреждал Иран, что ответ на продолжение сотрудничества с Россией будет безжалостным. Однако МИД Ирана назвал действия министра иностранных дел Украины "эмоциональными", а также призывал к переговорам.

На состоявшемся 3 ноября выступлении перед представителями G7 Дмитрий Кулеба продемонстрировал обломки беспилотника иранского производства, которые нашли в Киеве.

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