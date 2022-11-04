Боррель призвал Иран остановить поставки вооружения России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивает, чтобы Иран прекратил вооруженную поддержку России
Об этом сообщает Spiegel .
Во время встречи министров иностранных дел G7 в Мюнстере Боррель обратился к представителям Ирана с призывом отменить поставку оружия России.
"Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию", - сказал Боррель.
Иран отрицает факт продолжения предоставления вооружения Москве.
"Но украинцы предоставили доказательства использования беспилотников", – ответил глава европейской дипломатии.
- Напомним, Дмитрий Кулеба предупреждал Иран, что ответ на продолжение сотрудничества с Россией будет безжалостным. Однако МИД Ирана назвал действия министра иностранных дел Украины "эмоциональными", а также призывал к переговорам.
- На состоявшемся 3 ноября выступлении перед представителями G7 Дмитрий Кулеба продемонстрировал обломки беспилотника иранского производства, которые нашли в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.49Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное