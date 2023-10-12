Боррель прибыл в Китай обсудить отношения между ЕС и Пекином
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Китай
Об этом Боррель написал в соцсети X (бывший твиттер).
"Только что прилетел в Китай, чтобы вместе с моим коллегой-министром Ван И возглавить Стратегический диалог между ЕС и Китаем. Важный визит для обсуждения отношений между ЕС и Китаем, ключевых региональных и глобальных проблем с правительственными органами, учеными и представителями бизнеса", - написал Боррель.
Он добавил, что во время визита в Китай также имеет целью "услышать взгляды китайцев". Он также отметил, что многополярность, отношения ЕС – Китай и Китай – США были в центре его дискуссий с известными учеными Шанхайского института международных исследований.
- Жозеп Боррель приехал в Китай после нескольких предварительных отмен запланированного визита. Впервые глава европейской дипломатии должен был прибыть в апреле, однако должен был отменить поездку из-за положительного результата теста на COVID-19.
- Второй раз Боррель планировал посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение России в Украину. Но Китай отменил визит.
- В августе министр иностранных дел Китая Ван пригласил Борреля посетить КНР осенью.
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