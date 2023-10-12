Боррель прибыл в Китай обсудить отношения между ЕС и Пекином

Об этом Боррель написал в соцсети X (бывший твиттер).

"Только что прилетел в Китай, чтобы вместе с моим коллегой-министром Ван И возглавить Стратегический диалог между ЕС и Китаем. Важный визит для обсуждения отношений между ЕС и Китаем, ключевых региональных и глобальных проблем с правительственными органами, учеными и представителями бизнеса", - написал Боррель.

Он добавил, что во время визита в Китай также имеет целью "услышать взгляды китайцев". Он также отметил, что многополярность, отношения ЕС – Китай и Китай – США были в центре его дискуссий с известными учеными Шанхайского института международных исследований.