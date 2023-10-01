Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины
В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Киев, где вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитникам
Об этом он написал в Х (бывший Twitter).
"Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой принять участие в чествовании памяти погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности", - отметил Боррель.
Фото: Жозеп Боррель / твиттер
Фото: Жозеп Боррель / твиттер
По словам представителя ЕС, сегодняшний День защитника Украины является свидетельством "героической борьбы украинского народа за свободу против варварской агрессивной войны России".
Фото: Жозеп Боррель / твиттер"Минутой молчания в 9 утра мы чтим память тех, кто заплатил самую высокую цену за защиту своей страны и нашей общей свободы", - добавил Боррель.
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