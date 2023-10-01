Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины

Об этом он написал в Х (бывший Twitter).

"Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой принять участие в чествовании памяти погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности", - отметил Боррель.

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

По словам представителя ЕС, сегодняшний День защитника Украины является свидетельством "героической борьбы украинского народа за свободу против варварской агрессивной войны России".

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

Днем ранее Жозеп Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу. Там он посетил разрушенный РФ Спасо-Преображенский собор.

А президент Украины в День защитников и защитниц Украины поздравил с праздником, поблагодарил всех, кто приближает нашу победу, и призвал почтить память павших героев.

"Минутой молчания в 9 утра мы чтим память тех, кто заплатил самую высокую цену за защиту своей страны и нашей общей свободы", - добавил Боррель.