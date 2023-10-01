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Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины

1 октября, 2023 воскресенье
14:49
Общество

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Киев, где вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитникам

Об этом он написал в Х (бывший Twitter).

"Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой принять участие в чествовании памяти погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности", - отметил Боррель.

Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

По словам представителя ЕС, сегодняшний День защитника Украины является свидетельством "героической борьбы украинского народа за свободу против варварской агрессивной войны России".

Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України

Фото: Жозеп Боррель / твиттер

"Минутой молчания в 9 утра мы чтим память тех, кто заплатил самую высокую цену за защиту своей страны и нашей общей свободы", - добавил Боррель.
  • Днем ранее Жозеп Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу. Там он посетил разрушенный РФ Спасо-Преображенский собор.
  • А президент Украины в День защитников и защитниц Украины поздравил с праздником, поблагодарил всех, кто приближает нашу победу, и призвал почтить память павших героев.
Мир
Украина
ЕС
Владимир Зеленский
Война с Россией
новости Киева
Жозеп Боррель
поддержка Украины
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