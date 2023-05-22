Об этом сообщает собственный корреспондент "Европейской правды" с пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Поддержка связей Сербии с Россией несовместима с ее процессом вступления в ЕС, это также наносит ущерб ее собственным национальным интересам", - заявил он.

Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года. Боррель призвал страну согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС и ускорить внутренние реформы, как сейчас это делает Украина.

"Мы хотим продвигаться с расширением Евросоюза, и мы направили сильный сигнал, что они должны воспользоваться моментом, созданным быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, они должны следовать этим путем, в том же темпе. Сейчас время для них ускорить реформы, согласовать свою политику с европейскими стандартами. Они получили уникальную возможность и должны использовать ее", - говорит дипломат.