Об этом представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил на брифинге.

"Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.

"Мы обсудили, например, катастрофическое влияние, которое может оказать эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - отметил Боррель.

Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ. Позже министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

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