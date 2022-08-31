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Главная Мир Боррель предположил, что агрессия РФ против Украины "не прекратится в ближайшее время"

Боррель предположил, что агрессия РФ против Украины "не прекратится в ближайшее время"

31 августа, 2022 среда
19:37
Мир Хосеп Боррель

В ЕС считают, что война России против Украины "не завершится в ближайшее время", поэтому мир должен быть готов к последствиям агрессии РФ

Об этом представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил на брифинге.

"Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.

"Мы обсудили, например, катастрофическое влияние, которое может оказать эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - отметил Боррель.

Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.

  • 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
  • 31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ. Позже министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

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Новости
Украина
война с Россией
Жозеп Боррель
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