Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров, передает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, начальная цель тренировочной миссии – подготовить 30 тысяч украинских воинов. В настоящее время подготовку прошли уже 25 тысяч.

"Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. И мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих к концу октября… И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года", – рассказал он.

Он также сообщил, что ЕС рассмотрит возможность как интегрировать модули обучения украинских пилотов на F-16 в миссию Евросоюза.