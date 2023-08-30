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Главная Мир Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году

Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году

30 августа, 2023 среда
20:19
Мир

Жозеп Боррель рассказал, что ЕС выполнит свою цель по подготовке 30 тысяч украинских военных к концу октября, и предложил увеличить их количество до 40 тысяч

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров, передает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, начальная цель тренировочной миссии – подготовить 30 тысяч украинских воинов. В настоящее время подготовку прошли уже 25 тысяч.

"Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. И мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих к концу октября… И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года", – рассказал он.

Он также сообщил, что ЕС рассмотрит возможность как интегрировать модули обучения украинских пилотов на F-16 в миссию Евросоюза.

  • Во вторник, 15 ноября, Европейский Совет объявил о запуске Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine, чтобы продолжить поддерживать нашу страну в войне с Россией.
  • 26 июля Заместитель председателя подкомиссии Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) евродепутат от Австрии Лукас Мандль заявил, что военные инструкторы стран ЕС уже подготовили 24 тыс. украинских военнослужащих.
Война с Россией
Жозеп Боррель
помощь Украине
Мир про Украину
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