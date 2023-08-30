Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году
Жозеп Боррель рассказал, что ЕС выполнит свою цель по подготовке 30 тысяч украинских военных к концу октября, и предложил увеличить их количество до 40 тысяч
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров, передает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, начальная цель тренировочной миссии – подготовить 30 тысяч украинских воинов. В настоящее время подготовку прошли уже 25 тысяч.
"Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. И мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих к концу октября… И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года", – рассказал он.
Он также сообщил, что ЕС рассмотрит возможность как интегрировать модули обучения украинских пилотов на F-16 в миссию Евросоюза.
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