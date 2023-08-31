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Главная Война с Россией Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд

Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд

31 августа, 2023 четверг
02:20
Война с Россией Жозеп Боррель

Министры обороны Европейского союза встретились в Толедо, чтобы рассмотреть долгосрочную финансовую поддержку украинских военных на сумму 20 миллиардов евро

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Министры рассматривают план главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на сумму 20 миллиардов евро (22 миллиарда долларов США) по выделению 5 миллиардов евро в год на программы вооружения и обучения на период 2024-27 годов. Цель Борреля состоит в том, чтобы перевести военную поддержку ЕС для Украины на более структурированную основу и отойти от отдельных платежей, осуществляемых в рамках Европейского фонда мира (EPF).

"Это должно продолжаться после войны, что бы ни произошло. Это должно продолжаться для восстановления и предоставления гарантий безопасности Украине", – сказал Боррель в начале встречи.

Украина получила 5,6 миллиарда евро военной помощи из бюджетного механизма, отдельного от бюджета ЕС, который возмещает государствам-членам ЕС за поставки оружия Украине и другим странам, не входящим в ЕС.

  • Также Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которые ЕС тренирует в этом году.
ЕС
Жозеп Боррель
помощь Украине
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