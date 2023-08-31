Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Министры рассматривают план главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на сумму 20 миллиардов евро (22 миллиарда долларов США) по выделению 5 миллиардов евро в год на программы вооружения и обучения на период 2024-27 годов. Цель Борреля состоит в том, чтобы перевести военную поддержку ЕС для Украины на более структурированную основу и отойти от отдельных платежей, осуществляемых в рамках Европейского фонда мира (EPF).

"Это должно продолжаться после войны, что бы ни произошло. Это должно продолжаться для восстановления и предоставления гарантий безопасности Украине", – сказал Боррель в начале встречи.

Украина получила 5,6 миллиарда евро военной помощи из бюджетного механизма, отдельного от бюджета ЕС, который возмещает государствам-членам ЕС за поставки оружия Украине и другим странам, не входящим в ЕС.