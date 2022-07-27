Боррель предложил новый вариант ядерного соглашения с Ираном, - Reuters
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил новый проект текста для возобновления ядерного соглашения с Ираном
Об этом сообщает Reuters.
"После 15 месяцев интенсивных конструктивных переговоров в Вене и бесчисленных взаимодействий с участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), который называют "ядерным соглашением", - ред.) и США я пришел к выводу, что пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпан", - сказал Боррель.
По словам Борреля, он положил на стол текст, в котором в мельчайших подробностях рассматривается отмена санкций, а также ядерные шаги, необходимые для возобновления СВПД.
Боррель не сообщил подробностей своего предложения, но предположил, как и многие западные официальные лица ранее, что время для возобновления соглашения, согласно которому Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций, истекает.
"Пришла пора для быстрых политических решений, чтобы завершить переговоры в Вене на основе предложенного мной текста и немедленно вернуться к полностью выполненному СВПД", - отметил он.
По мнению Борреля, если соглашение будет отклонено, мир рискует столкнуться с опасным ядерным кризисом "на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его народа".
Ведущий переговорщик по ядерной программе Ирана Али Багери Кани подтвердил, что Боррель выдвинул новое предложение и добавил, что у него есть собственные идеи.
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон пересматривает проект взаимопонимания, которым Боррель поделился с Ираном и другими сторонами соглашения 2015 года и ответит непосредственно ЕС.
Известно, что в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), так называемое ядерное соглашение. Его цель – предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.
- 14 июля США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана. Вашингтон и Израиль в течение многих лет отдельно делали завуалированные заявления о возможной превентивной войне с Ираном, который отрицает желание получить ядерное оружие.
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