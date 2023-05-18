Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на источники в ЕС.

По словам чиновника ЕС, который говорил на условиях анонимности, Боррель решил попросить увеличения финансирования фонда, потому что его нынешние средства исчерпывается, а ЕС хочет гарантировать, что там достаточно ресурсов для военной помощи другим странам, в том числе и Украине.

"Мы должны пополнить его (фонд, - ред.). Суть Европейского фонда мира... носит универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может иметь дело Европейский Союз", – добавил источник.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого составляет почти восемь миллиардов евро. С него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже израсходовано около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.