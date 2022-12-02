Боррель посетил тренировки украинских военнослужащих в Польше
2 декабря представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинских защитников, проходящих обучение в Польше
Об этом высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель написал в твиттере.
Сообщается, что Боррель посетил именно тренировочную площадку Миссии военной помощи в поддержку Украины – EUMAM Ukraine.
"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских солдат EUMAM. Я встречусь с первой группой стажеров из 15 000 солдат, которых будет обучать EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренинга на польской земле", - пишет Боррель.
Справочно. Главная цель миссии – подготовить украинцев к борьбе с россиянами на фронте. Для многих из них это будут основы обращения с оружием, патрулирование, медицинская помощь. Второй этап – профильная подготовка – артиллерийская, противовоздушная или снайперская. Последний этап – интеграция внутри батальонов. Миссия также будет для командиров, следовательно, среди прочего, обучение тактике ведения войны.
Эта миссия важна не только потому, что предлагает украинцам обучение по западным стандартам, но также, как сказал один из экспертов ЕС в интервью брюссельской корреспондентке Польского радио, военное присоединение Украины к ЕС.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил , что общая стоимость военной помощи ЕС и входящих в сообщество стран для Украины оценивается в 8 миллиардов евро.
- Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали тренировочную миссию для украинских военных в нескольких странах. Большинство солдат будут учиться в Польше.
- 14 ноября Европейский Союз запустил миссию по обучению, где планируется подготовить до 15 тысяч украинских военных. Тренировки стартуют через несколько недель.
- 15 ноября Европейский Совет объявил о запуске Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine, чтобы продолжить поддерживать нашу страну в войне с Россией.
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