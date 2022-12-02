Боррель посетил тренировки украинских военнослужащих в Польше

Об этом высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель написал в твиттере.



Сообщается, что Боррель посетил именно тренировочную площадку Миссии военной помощи в поддержку Украины – EUMAM Ukraine.



"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских солдат EUMAM. Я встречусь с первой группой стажеров из 15 000 солдат, которых будет обучать EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренинга на польской земле", - пишет Боррель.

Мы имеем текущий день обучения в нашем новом EU служебной mission for Ukrainian soldiers #EUMAM.



Я могу предложить первую группу территорий общего количества 15,000 солдат, которые будут заняты EUMAM



Великолепный для Польши для покупки значительную часть тренировки на лужайке pic.twitter.com/pBqFXRqb7w - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2022





Справочно. Главная цель миссии – подготовить украинцев к борьбе с россиянами на фронте. Для многих из них это будут основы обращения с оружием, патрулирование, медицинская помощь. Второй этап – профильная подготовка – артиллерийская, противовоздушная или снайперская. Последний этап – интеграция внутри батальонов. Миссия также будет для командиров, следовательно, среди прочего, обучение тактике ведения войны.



Эта миссия важна не только потому, что предлагает украинцам обучение по западным стандартам, но также, как сказал один из экспертов ЕС в интервью брюссельской корреспондентке Польского радио, военное присоединение Украины к ЕС.