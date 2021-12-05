Боррель пообещал, что ЕС будет твердо стоять за Украину в условиях угрозы российской агрессии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в условиях угрозы российского вторжения Евросоюз будет всячески поддерживать Украину
Об этом он заявил в интервью La Repubblica .
По словам Борреля, Украина является партнером и союзником ЕС, поэтому может рассчитывать на безусловную поддержку, когда ей грозит российское вторжение.
"Как мы говорим в Брюсселе, я обеспокоен. Украина, безусловно, партнер и союзник. Поэтому мы будем ее поддерживать. США очень ясно дали понять, что любое нападение России не останется без последствий. У нас будет встреча на следующей неделе в Брюсселе с представителями стран Восточного партнерства и придет время подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо стоять за Украину", - заверил Боррель.
В то же время он не назвал, какие конкретно шаги предпримет ЕС.
"Это зависит от обстоятельств. Можете ли вы представить себе настоящее вторжение, подобное Крыму? Я не знаю. Но мы должны попытаться предотвратить ухудшение ситуации. Я не могу сказать больше", - отметил Боррель.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное