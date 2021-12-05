Боррель пообещал, что ЕС будет твердо стоять за Украину в условиях угрозы российской агрессии

Об этом он заявил в интервью La Repubblica .

По словам Борреля, Украина является партнером и союзником ЕС, поэтому может рассчитывать на безусловную поддержку, когда ей грозит российское вторжение.

"Как мы говорим в Брюсселе, я обеспокоен. Украина, безусловно, партнер и союзник. Поэтому мы будем ее поддерживать. США очень ясно дали понять, что любое нападение России не останется без последствий. У нас будет встреча на следующей неделе в Брюсселе с представителями стран Восточного партнерства и придет время подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо стоять за Украину", - заверил Боррель.

В то же время он не назвал, какие конкретно шаги предпримет ЕС.

"Это зависит от обстоятельств. Можете ли вы представить себе настоящее вторжение, подобное Крыму? Я не знаю. Но мы должны попытаться предотвратить ухудшение ситуации. Я не могу сказать больше", - отметил Боррель.

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