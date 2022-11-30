Об этом идет речь на портале Европейской службы внешних действий.

"Высокий представитель Жозеп Боррель посетит Польшу с 30 ноября по 2 декабря, чтобы представлять Европейский Союз на ежегодном Совете министров ОБСЕ в Лодзи в среду и четверг. В пятницу он также посетит недавно начатую Миссию военной помощи ЕС (EUMAM) Украине на военном объекте Бжег близ Вроцлава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боррель примет участие в организованном Украиной параллельном мероприятии "Совместные действия по пресечению безнаказанности России и обеспечению правосудия для жертв", посвященном обеспечению ответственности за международные военные преступления, совершенные Россией.

Позже глава дипломатии ЕС посетит военную учебную площадку недавно созданной Миссии военной помощи ЕС в Украине (EUMAM Ukraine) в Бжеге. Он примет участие в учениях военнослужащих украинской армии и выступит перед персоналом Миссии и украинскими воинами.

15 ноября Европейский Совет объявил о запуске Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine, чтобы продолжить поддерживать нашу страну в войне с Россией. Известно, что миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и оперативного штаба в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

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