Боррель поедет в Польшу, чтобы посетить украинских военных, обучаемых в рамках новой миссии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время трехдневной поездки в Польшу посетит тренировочный лагерь украинских военных, созданный в рамках миссии ЕС на военном объекте Бжег близ Вроцлава
Об этом идет речь на портале Европейской службы внешних действий.
"Высокий представитель Жозеп Боррель посетит Польшу с 30 ноября по 2 декабря, чтобы представлять Европейский Союз на ежегодном Совете министров ОБСЕ в Лодзи в среду и четверг. В пятницу он также посетит недавно начатую Миссию военной помощи ЕС (EUMAM) Украине на военном объекте Бжег близ Вроцлава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Боррель примет участие в организованном Украиной параллельном мероприятии "Совместные действия по пресечению безнаказанности России и обеспечению правосудия для жертв", посвященном обеспечению ответственности за международные военные преступления, совершенные Россией.
Позже глава дипломатии ЕС посетит военную учебную площадку недавно созданной Миссии военной помощи ЕС в Украине (EUMAM Ukraine) в Бжеге. Он примет участие в учениях военнослужащих украинской армии и выступит перед персоналом Миссии и украинскими воинами.
- 15 ноября Европейский Совет объявил о запуске Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine, чтобы продолжить поддерживать нашу страну в войне с Россией. Известно, что миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и оперативного штаба в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.
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