Боррель поддержал Гутерреша на фоне призывов Израиля к его отставке с должности генсека ООН
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, к отставке которого призвал Израиль
Об этом Боррель написал в соцсети X.
"Мы полностью поддерживаем работу генерального секретаря Гутерреша и сотрудников ООН в поддержку мира и помощи людям на Ближнем Востоке и по всему миру", - отметил топ-дипломат ЕС.
По его словам, Гутерреш "однозначно осудил" преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.
"Он также ясно заявил, что все гражданские жизни ценны одинаково и что международное гуманитарное право применяется ко всем, до и после 7 октября", - добавил Боррель.
- 24 октября посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерреша уйти в отставку с должности из-за заявления генсека, якобы атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября произошли "не просто так", а после "56 лет удушающей оккупации палестинского народа Израилем".
- Генсек ООН Антониу Гутерреш возмутился тем, что его слова "были искажены", и заявил, что не оправдывал акты террора со стороны ХАМАСа.
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