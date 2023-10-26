Боррель поддержал Гутерреша на фоне призывов Израиля к его отставке с должности генсека ООН

Об этом Боррель написал в соцсети X.

"Мы полностью поддерживаем работу генерального секретаря Гутерреша и сотрудников ООН в поддержку мира и помощи людям на Ближнем Востоке и по всему миру", - отметил топ-дипломат ЕС.

По его словам, Гутерреш "однозначно осудил" преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.

"Он также ясно заявил, что все гражданские жизни ценны одинаково и что международное гуманитарное право применяется ко всем, до и после 7 октября", - добавил Боррель.