Боррель поддержал демилитаризацию ЗАЭС и призвал россиян вернуть станцию Украине
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны
Об этом Боррель заявил в твиттере.
"Запорожская АЭС не может использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить атомную станцию", - пишет он.
Кроме того, он отметил, что РФ должна "немедленно вернуть полный контроль (над станцией, - ред.) законному суверенному владельцу Украине".
- Напомним, вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.
- 9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.
- 12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС
- А недавно в совете безопасности РФ заявили , что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
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