Об этом Боррель заявил в твиттере.

"Запорожская АЭС не может использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить атомную станцию", - пишет он.

Кроме того, он отметил, что РФ должна "немедленно вернуть полный контроль (над станцией, - ред.) законному суверенному владельцу Украине".

Напомним, вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.

9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.

12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС

А недавно в совете безопасности РФ заявили , что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно