Боррель планирует посетить Китай 13 апреля
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Китай с рабочим визитом с 13 по 15 апреля
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщения спикера ЕС по иностранным делам Питера Стано.
Это должно продолжить серию поездок высокопоставленных чиновников в КНР.
Ранее Боррель уже заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Китай. Дипломат также подчеркнул, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику.
- 31 марта Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. В апреле, по данным СМИ, в КНР приедет глава МИД Германии Анналена Бербок.
- 6 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай, где на встрече с Си Цзиньпином будут говорить, в частности, и об Украине.
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