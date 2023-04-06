Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщения спикера ЕС по иностранным делам Питера Стано.

Это должно продолжить серию поездок высокопоставленных чиновников в КНР.

Ранее Боррель уже заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Китай. Дипломат также подчеркнул, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику.