Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Боррель от имени ЕС призвал Россию отказаться от признания "Л/ДНР"

Боррель от имени ЕС призвал Россию отказаться от признания "Л/ДНР"

22 февраля, 2022 вторник
16:38
Мир Хосеп Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал РФ отказаться от признания "Л/ДНР"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"ЕС решительно осуждает решение президента Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устав ООН, Хельсинкских соглашений, Парижской хартии и Будапештского меморандума", - сказано в заявлении.

Боррель отметил, что Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет "четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами".

"Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины "независимыми государствами" Россия явно нарушает Минские соглашения, предполагающие полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Россия нарушает свое обязательство работать в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного" урегулирование этого конфликта - обязательство, которое она неоднократно повторяла, в частности, совсем недавно. Это также нарушает резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений", - констатировал Высокий представитель ЕС.

Боррель от имени всего ЕС призвал Россию как сторону конфликта отказаться от признания "Л/ДНР", выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

"Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость", - говорится в заявлении.

Высокий представитель заверил, что ЕС отреагирует на эти нарушения в срочном порядке дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины.

" Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" как повод для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориям Украины. . ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной", - рузюмировал Боррель.

  • Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
  • Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил , что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.
  • В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".
  • ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".
  • 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
  • Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
  • В Совете Федерации РФ заявили , что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
"ЛНР"
"ДНР"
Читайте также:
Віктор Медведчук
21 февраля, 2022 понедельник
К дому Медведчука, находящегося под домашним арестом, приехали автобусы и автомобили, чтобы вывозить имущество, - Следствие
20 февраля, 2022 воскресенье
Путин не будет обсуждать с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе, он должен об этом общаться с "Л-ДНР", - Песков
Крим російські війська
22 февраля, 2022 вторник
Жители ОРДО сообщили о большой колонне военной техники, выехавшей из оккупированного Донецка в направлении фронта, - Радио Свобода
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.69
    Покупка 28.69
    Продажа 29.3
  • EUR
    Покупка 32.4
    Продажа 33.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 февраля
18:58
Никто не может быть заинтересован в войне в Европе, - тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на агрессию РФ
18:53
Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий для жителей ОРДЛО, планирующих вернуться из оккупации
18:53
В Харькове генконсульство РФ перестало принимать граждан
18:42
посольство США в России
В Киеве – Десятинная церковь и Софийский собор, на месте Москвы – болото: США потролили Путина относительно "создания Украины Лениным"
18:28
Владислав Трубицын
Нардеп Трубицын вышел из партии "Слуга народа" на время следствия по делу о взяточничестве
18:23
Стыдно, что говорю по-русски – экс-футболист сборной Украины Пластун отреагировал на агрессию Путина
18:20
Лия Ахеджакова
"Что-то невероятное в подлости, последствия будут тяжелыми": Ахеджакова о признании Путиным "Л/ДНР"
18:12
Кулеба
Кулеба призвал Евросоюз безотлагательно пообещать Украине членство в блоке
18:07
зерно
В 2021 году Украина собрала рекордные 85 млн тонн зерна
18:02
Венгрия
Венгрия перемещает войска к границе Украины и готовится оказывать гуманитарную помощь
17:57
Сборная России отказалась ехать в Киев на соревнования по художественной гимнастике
17:54
В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей, пострадавший госпитализирован
17:50
Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС в Черновицкой области
17:40
Алексей Гончаренко
Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией
17:39
Эксклюзив
Тарас Загородний
США могли бы не переносить посольство, а посадить у нас военные самолеты, - политэксперт Загородний
17:34
ООС ВСУ
Украинский военный получил ранение в зоне ООС, еще один - боевую травму, с начала суток россияне 47 раз нарушили "тишину"
17:32
санкции против РФ
Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
17:20
бтр сепар днр
Привлечение "полка Кадырова" и обстрелы "будки в России": СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР"
17:16
Александр Мережко
Нужно разорвать дипотношения с государствами, признающими "Л/ДНР", - глава внешнеполитического комитета Рады Мережко
17:14
Северный поток-2
"Не буду скучать по тебе, газопровод": глава представительства ЕС в Украине Маасикас об остановке сертификации "Северного потока-2"
17:02
Крупнейшая фракция Европарламента предлагает постепенно исключать Россию из экономики ЕС
16:50
Саули Нииностио
Признание "Л/ДНР" Россией может негативно повлиять на общий ядерный проект, - президент Финляндии
16:48
ВСП
10 членов Высшего совета правосудия уволились - ВСП перестала выполнять свои полномочия
16:28
Эксклюзив
Андрей Рудык
"Холодный расчет": политолог Рудык назвал признание "Л/ДНР" Россией "переходом к новому инструментарию"
16:16
Кристина Квин
Следующие санкции США против России будут касаться не только ОРДЛО, некоторые из них – уже очень скоро, – Квин
16:15
Комиссия Украина-НАТО соберется на срочное заседание по признанию Россией "Л/ДНР"
16:12
еврофлаг
В ЕС обнародовали список санкций против России, которые будут рассмотрены сегодня в связи с признанием Путиным ОРДЛО
16:06
Нет шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается в суверенные страны, - Джонсон
15:59
киберсилы
ЕС привлек киберсилы быстрого реагирования для поддержки Украины
15:58
Обновлено
В Счастье взорвалась АЗС в результате оккупационных обстрелов, работа ТЭС остановлена из-за обрыва линий электропередач
15:56
Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов
15:44
Украина Турция
Турция призвала своих граждан уехать с Востока Украины
15:39
Рада призвала мир усилить санкции против России из-за признания "Л/ДНР"
15:10
Эксклюзив
Николай Княжицкий
"ЕС" обратилась к руководству парламента о срочном создании военного кабинета в Верховной Раде, - Княжицкий
15:02
Борис Джонсон
Великобритания введет персональные санкции против российских олигархов Тимченко и братьев Ротенбергов, - Джонсон
14:53
Роман Зозуля
Мир должен осознать, что Путин - это реинкарнация Гитлера, его планы больше, чем захват Украины, - украинский футболист Зозуля
14:44
МИД Австрии вызовет посла РФ относительно признания Россией "Л/ДНР"
14:41
МИД
Признание россиянами "Л/ДНР": МИД отозвало временного поверенного в делах Украины в РФ
14:37
Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022
14:36
Ученые Шотландии заявили о находке остатков "крупнейшего в мире птерозавра юрского периода"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV