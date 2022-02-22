Боррель от имени ЕС призвал Россию отказаться от признания "Л/ДНР"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



"ЕС решительно осуждает решение президента Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устав ООН, Хельсинкских соглашений, Парижской хартии и Будапештского меморандума", - сказано в заявлении.



Боррель отметил, что Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет "четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами".



"Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины "независимыми государствами" Россия явно нарушает Минские соглашения, предполагающие полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Россия нарушает свое обязательство работать в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного" урегулирование этого конфликта - обязательство, которое она неоднократно повторяла, в частности, совсем недавно. Это также нарушает резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений", - констатировал Высокий представитель ЕС.



Боррель от имени всего ЕС призвал Россию как сторону конфликта отказаться от признания "Л/ДНР", выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.



"Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость", - говорится в заявлении.



Высокий представитель заверил, что ЕС отреагирует на эти нарушения в срочном порядке дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины.



" Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" как повод для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориям Украины. . ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной", - рузюмировал Боррель.

Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил , что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".

В Совете Федерации РФ заявили , что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".