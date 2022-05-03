Боррель объявил о новых запланированных санкциях против российских банков

Об этом сообщает AFP в twitter .

По его словам, в шестом пакете санкций Евросоюза против России предусмотрено отключение от платежной системы SWIFT еще нескольких банков.

"В банковском секторе будет больше российских банков, которые покинут SWIFT", – сказал Боррель.

Ранее стало известно, что новым пакетом санкций, над которым работает ЕС, предусмотрено отключение от SWIFT Сбербанка.

В марте от международной платежной системы было отключено семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ РФ.

28 апреля Bloomberg сообщил, что Германия поддержала отключение от SWIFT Сбербанка.

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