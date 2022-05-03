Боррель объявил о новых запланированных санкциях против российских банков
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новым пакетом санкций предусмотрено отключение от SWIFT еще большего количества российских банков
Об этом сообщает AFP в twitter .
По его словам, в шестом пакете санкций Евросоюза против России предусмотрено отключение от платежной системы SWIFT еще нескольких банков.
"В банковском секторе будет больше российских банков, которые покинут SWIFT", – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что новым пакетом санкций, над которым работает ЕС, предусмотрено отключение от SWIFT Сбербанка.
В марте от международной платежной системы было отключено семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ РФ.
- 28 апреля Bloomberg сообщил, что Германия поддержала отключение от SWIFT Сбербанка.
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