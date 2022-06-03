Боррель объяснил, почему московский патриарх был исключен из санкционного списка
Глава Европейского парламента считает этот случай следствием "ограниченности внешней политики"
Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter.
Боррель отметил, что санкции против российской нефти нанесут серьезный удар по РФ. Однако ситуация с исключением патриарха Кирилла из списка, заявил он, показывает "ограниченность внешней политики, основанной на единодушии".
"Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку путинской войны", - сказал Боррель.
- 3 июня ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ.
- Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз убежден, что согласно шестому пакету санкций РФ только от блокирования поставок российской нефти через море в страны ЕС Россия недополучит до 14 млрд дол. в бюджет. Это свидетельствует о больших потерях для страны. По словам эксперта, эти санкции беспрецедентны в мире.
- 2 июня корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк написал , что послы ЕС одобрили шестой пакет санкций ЕС против России. Патриарх Кирилл был исключен из него.
- 1 июня стало известно, что Венгрия категорически против внедрения санкций против Кирилла.
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