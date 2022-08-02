Об этом Боррель написал в блоге на сайте ЕС .

"Зима приходит ежегодно, но та, которую мы встречаем, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность относительно того, будет ли ЕС иметь достаточно газа и будет ли он доступен. В то время как цены на нефть упали до уровня, на котором они были на начало войны в Украине, цены на газ с февраля выросли более чем в четыре и в десять раз по сравнению с прошлогодними", - написал Боррель.

По его словам, в этом виновата Россия, использующая газ как оружие.

"Мы знаем причину. Повышение цен на энергоносители началось не 24 февраля, однако, как и многие другие вопросы, агрессия России значительно ухудшила ситуацию. Россия использует энергоносители как оружие: она уже сократила или прекратила поставки в 12 государств-членов ЕС, явно нарушая контракты ", – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что на прошлой неделе РФ также сократила поставки через "Северный поток-1" до 20% от его обычной мощности.

"Создавая дефицит и нервозность на рынке, Россия гарантирует рост цен, от которого получает прибыль. Мы должны подготовиться ко всем сценариям, в том числе к тому, когда РФ полностью прекратит поставки в любой момент", – предупредил Боррель.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила полное прекращение газоснабжения со стороны РФ.

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